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АСИ объявило об интеграции лучших практик социальной работы НКО в регионах

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Фото: АСИ
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Агентство стратегических инициатив станет площадкой для масштабирования практик некоммерческого сектора, а также займется выработкой решений, призванных включить их в региональную и федеральную нормативно-правовую базу. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на подведении итогов работы социального направления проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

«Агентство стратегических инициатив возьмет задачи по встраиванию лучших решений социально ориентированных НКО в региональные и федеральные программы. Эффективные практики, реализованные некоммерческим сектором, должны стать устойчивыми и независимыми моделями, которые будут работать автономно в регионах на качество жизни людей», — прокомментировала Светлана Чупшева.

По словам Светланы Чупшевой, АСИ планирует развивать данную деятельность по ряду направлений. «Мы планируем сфокусироваться на четырех направлениях. Первое — это семья и демография. Семейноцентричность для нас — основа нашей работы, и такие практики мы, безусловно, будем поддерживать. Второе направление — это развитие инклюзии в самом широком смысле слова, то есть, не просто формирование доступной среды в административных учреждениях, но и формирование соответствующего отношения, культуры, понимания и поддержки со стороны бизнеса.Третье направление — это поиск и тиражирование лучших технологий, методик в социальной сфере, включая профилактику отказов от детей, профилактику сиротства, оказание паллиативной помощи. И четвертое направление — это развитие и создание условий, поддержка социальных НКО как партнера государства и общества в решении социальных задач».

Как отметил модератор проектировочной сессии по масштабированию лучших практик СО НКО Артем Шадрин, тиражирование практик позволит более эффективно оказывать помощь людям в разных жизненных ситуациях. В частности, в рамках форума уже подготовили модели внедрения различных кейсов некоммерческого сектора в Национальные проекты. Среди них — методы профилактики социальных заболеваний и инвалидности, развития системы долговременного ухода, системы паллиативной помощи, профилактики социального сиротства. Ожидается, что проекты сектора и социального предпринимательства будут заложены в работу государственных и муниципальных учреждений.

По словам Светланы Чупшевой, сегодня именно социально ориентированные НКО своевременно и гибко реагируют на возникающие в обществе проблемы и способны предлагать максимально эффективные решения. Именно поэтому включение их практик в нормативную базу будет способствовать максимально действенному решению социальных проблем. «Именно в рамках НКО формируются сегодня серьезные компетенции в решении социальных задач. Именно поэтому мы считаем важнейшей своей задачей создание условий для развития социальных НКО и внедрение их практик в систему государственной социальной поддержки, в национальные программы и национальные проекты. Сегодня НКО демонстрируют впечатляющие устойчивые результаты в своей деятельности. Так, у нас есть пример работы НКО в регионах, где профилактика отказов от детей с синдромом Дауна позволила снизить число подобных отказов с 80% до нуля, и такой результат держится на протяжении 5 лет. Подобные результаты необходимо включать в соответствующую нормативную базу как стандарт оказания помощи», — заявила Светлана Чупшева.

Кроме того, в рамках интенсива обсуждалась тема пост-травматических стрессовых расстройств (ПТСР). В рамках соответствующей сессии участники обсудили совершенствование системы психолого-психотерапевтической помощи ветеранам СВО и членам семей. По словам руководителя лаборатории, отца Киприана, необходимо расширять сетку медицинских психологов для оперативного выявления ПТСР и своевременного оказания помощи.

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