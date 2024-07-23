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Каждый двенадцатый опрошенный россиянин рассказал о полученном жилье в подарок

Исследование: каждый двенадцатый россиянин рассказал о полученном жилье в подарок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Каждый 12-й поучаствовавший в опросе россиянин рассказал, что получил жилье в подарок. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование.

Отмечается, что 8% респондентов получили недвижимость в подарок. При этом большая часть, 44% опрошенных, живут в домах или квартирах, которые достались им по наследству. Приобретали недвижимость 16% ответивших на вопросы человек: 10% из них брали ипотеку, 5% обошлись своими накоплениями. Еще 1% рассказали, что с покупкой им помогла семья. В то же время 32% снимают жилье.

Кроме того, россияне рассказали о том, делают ли они ремонт при переезде в новое место жительства. Почти половина — 48% — из них ответила положительно: 29% — хотят делать его самостоятельно, 15% — планируют нанять строительную бригаду, а 4% — думают, что в таких работах им помогут друзья или родственники. Однако 34% не планируют ремонт.

Также эксперты выяснили, что обновлять внешний вид квартиры или жилья готовы и арендаторы — 13% из них делали ремонт в съемном жилье.

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Ранее, 16 июля, в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) спрогнозировали цены на жилье. По данным аналитиков, в 2024 году стоимость на первичном рынке в России будет составлять 145 тыс. рублей за 1 кв. м, в 2025-м — 135 тыс., в 2026-м — 132 тыс. На вторичном рынке в текущем году прогнозируется цена в 84,8 тыс. рублей за 1 кв. м, в 2025-м — 88,2 тыс., в 2026-м — 98,2 тыс.

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