Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Спорт
Российский вратарь Худяков перешел в австрийский «Штурм»
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Трамп-младший пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

В Либерии из-за частых наводнений предложили построить новую столицу

0
Фото: Global Look Press/Michael Runkel
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа сенаторов Либерии выступила с предложением перенести столицу из Монровии из-за частых наводнений, перенаселенности и плохого управления городом. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила газета La Libre.

В министерстве общественных работ страны рассказали об изучении инициативы сенаторов о новой столице, но на данный момент у правительства нет информации о потенциальном расположении города.

«Строительство нового города требует значительных капиталовложений. Бюджет нашей страны по-прежнему составляет около $600 млн. Поэтому строительство нового города потребует серьезного рассмотрения многих технических, финансовых и экономических вопросов», — заявили в ведомстве.

При этом жители Либерии, опрошенные агентством AFP, разделились на тех, кто поддержал инициативу, а также тех, кто предпочел бы, чтобы правительство занялось более насущными социальными и инфраструктурными вопросами.

«Это хорошая идея, потому что наша нынешняя столица — сплошной беспорядок. В городе повсюду мусор, а когда идут дожди, везде случаются наводнения, но в новом городе всё будет хорошо, и наша столица будет похожа на Абуджу (столица Нигерии. — Ред.)», — поделился местный житель.

Подобная инициатива не является уникальной в истории Либерии. В 2012-м президент страны Эллен Джонсон-Серлиф (занимала должность главы государства с 2006 по 2018 год) предложила перенести столицу в новый город под названием Зекепа в центре страны.

Аномальное неблагоприятное лето: прогноз погоды на июнь, июль, август 2024 года
Високосный год станет самым парадоксальным за всю историю метеонаблюдений

Ранее, в мае 2023 года, климатолог Алексей Кокорин заявил, что при повышении глобальной среднегодовой температуры в России столицу могут перенести в Сибирь. По его словам, температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда 8–9 лет из 10 окажутся аномально жаркими. Как отметил специалист, вполне реально, что перенос столицы в Красноярск или Новосибирск произойдет не к 2050–2060-м годам, а, например, к 2080-м.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024