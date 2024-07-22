В Либерии из-за частых наводнений предложили построить новую столицу

Группа сенаторов Либерии выступила с предложением перенести столицу из Монровии из-за частых наводнений, перенаселенности и плохого управления городом. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила газета La Libre.

В министерстве общественных работ страны рассказали об изучении инициативы сенаторов о новой столице, но на данный момент у правительства нет информации о потенциальном расположении города.

«Строительство нового города требует значительных капиталовложений. Бюджет нашей страны по-прежнему составляет около $600 млн. Поэтому строительство нового города потребует серьезного рассмотрения многих технических, финансовых и экономических вопросов», — заявили в ведомстве.

При этом жители Либерии, опрошенные агентством AFP, разделились на тех, кто поддержал инициативу, а также тех, кто предпочел бы, чтобы правительство занялось более насущными социальными и инфраструктурными вопросами.

«Это хорошая идея, потому что наша нынешняя столица — сплошной беспорядок. В городе повсюду мусор, а когда идут дожди, везде случаются наводнения, но в новом городе всё будет хорошо, и наша столица будет похожа на Абуджу (столица Нигерии. — Ред.)», — поделился местный житель.

Подобная инициатива не является уникальной в истории Либерии. В 2012-м президент страны Эллен Джонсон-Серлиф (занимала должность главы государства с 2006 по 2018 год) предложила перенести столицу в новый город под названием Зекепа в центре страны.

Ранее, в мае 2023 года, климатолог Алексей Кокорин заявил, что при повышении глобальной среднегодовой температуры в России столицу могут перенести в Сибирь. По его словам, температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда 8–9 лет из 10 окажутся аномально жаркими. Как отметил специалист, вполне реально, что перенос столицы в Красноярск или Новосибирск произойдет не к 2050–2060-м годам, а, например, к 2080-м.