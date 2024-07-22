Автоэксперт перечислил лучшие иномарки по цене Lada Vesta

На вторичном рынке России существует ряд моделей, которые могут стать достойной альтернативой Lada Vesta с вариатором, которая стоит 1,7 млн рублей. Об этом рассказал руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко, сообщает «Российская газета» 22 июля.

Так, за 1,6 млн рублей можно найти подержанный Hyundai Solaris не старше 2022 года выпуска, который оснащен мотором 1.6. Любители полноприводных кроссоверов могут выбрать Nissan X-Trail 2011 года производства с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 169 л.с.

В этот бюджет также укладываются Volkswagen Polo 2020 года выпуска с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и Infiniti FX37 2012 года с 3,7-литровым бензиновым мотором. По оценкам экспертов, ресурс последней модели может достигать 400 тыс. км.

28 июня автоэксперт Егор Васильев рассказывал, что в пятерку автомобильных марок, которые являются самыми любимыми у перекупщиков машин в России, входят Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

Ранее, 26 июня, стало известно, что траты россиян на авто с пробегом снижаются второй месяц подряд. В мае финансовая емкость вторичного рынка впервые за три месяца опустилась ниже отметки в 600 млрд рублей.