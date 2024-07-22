Парламент Эстонии уполномочил кандидата в премьеры сформировать кабмин

Эстонский парламент (Рийгикогу) предоставил кандидату в премьер-министры от Партии реформ Кристену Михалу мандат на формирование нового правительства. Об этом 22 июля сообщил портал ERR.

На внеочередном заседании за предоставление Михалу полномочий проголосовали 64 депутата, против высказались 27.

До голосования политик рассказал об основе для формирования правительства. В частности, он объяснил необходимость повышения налогов ростом расходов на оборону и внутреннюю безопасность.

Одновременно он пообещал сократить расходы и провести реформы в сфере управления, а также предпринять шаги по стимулированию экономического роста Эстонии.

После получения мандата в понедельник президент Алар Карис должен назначить новое правительство республики. Во вторник правительство принесет присягу перед эстонским парламентом. Тогда же состоится и присяга Махала.

Ранее, 15 июля, Кая Каллас, возглавлявшая правительство Эстонии, подала в отставку. Также в отставку отправилось и правительство страны.

Каллас покинула пост в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя объединения по иностранным делам и безопасности.