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Юрист рассказал о возможном наказании для организаторов квеста, где погибли люди

Юрист Русяев: организаторам квеста в Махачкале может грозить до 10 лет тюрьмы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трагический инцидент в Махачкале, повлекший за собой гибель двух молодых девушек в результате пожара во время прохождения хоррор-квеста, поднимает серьезные вопросы о безопасности подобных развлекательных мероприятий и юридической ответственности их организаторов. Об этом 22 июля «Известиям» заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Ранее в этот день в пресс-службе минздрава Дагестана сообщили, что одна из жертв пожара в квест-парке в Махачкале скончалась от отравления угарным газом, вторая умерла в результате получения ожогов всей поверхности тела. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса.

«С юридической точки зрения организаторы квестов несут ответственность за безопасность посетителей согласно ст. 238 Уголовного кодекса РФ. В случае если нарушение требований безопасности повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, как в ситуации в Махачкале, виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — сказал Русяев.

Проблема усугубляется тем, что многие квест-румы работают нелегально или полулегально, не имея необходимых разрешений и не соблюдая требования пожарной безопасности. Это создает серьезные риски для посетителей, которые зачастую не осознают опасность ситуации, в которую попадают, добавил юрист.

«Кроме того, специфика хоррор-квестов, предполагающая создание атмосферы страха и дезориентации участников, может затруднить эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации. Использование замков, цепей и других ограничивающих свободу передвижения элементов может стать смертельной ловушкой при возникновении пожара или другой опасности», — сказал он.

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По словам эксперта, законодательство в сфере регулирования деятельности квест-румов пока недостаточно развито. Отсутствие четких стандартов безопасности и механизмов контроля создает благоприятную почву для недобросовестных предпринимателей, ставящих прибыль выше безопасности клиентов.

«В свете произошедшей трагедии можно ожидать ужесточения контроля за деятельностью квест-румов со стороны правоохранительных органов и надзорных ведомств. Вероятно, будут инициированы проверки подобных заведений по всей стране, что может привести к закрытию многих нелегальных и небезопасных локаций», — сказал Русяев.

Для предотвращения подобных трагедий в будущем необходимо разработать и внедрить комплекс мер: ужесточение требований к пожарной безопасности квест-румов, введение обязательного лицензирования деятельности по организации квестов, регулярные проверки соблюдения требований безопасности, обязательное страхование ответственности организаторов перед посетителями, разработку стандартов проведения квестов с учетом возрастных ограничений и психологического воздействия на участников, считает юрист.

В апреле девятилетняя девочка провалилась в люк при прохождении квеста в торговом центре в Москве, ее госпитализировали.

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