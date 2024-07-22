«РусГидро» генерирует 16% от общей энергетической мощности в РФ

«РусГидро» генерирует большой объем электроэнергии в России — это около 16% от общей мощности. Об этом Владимир Путин заявил 22 июля на встрече с председателем правления — генеральным директором компании Виктором Хмариным. Холдинг обеспечивает фактически все виды генерации, включая геотермальную, солнечную, ветряную и тепловую. Где еще появятся новые гидростанции и сколько налогов заплатило «РусГидро» — в материале «Известий».

Что обсуждали на встрече

Компания «РусГидро» сегодня остается крупнейшим генератором мощности в стране, подчеркнул Виктор Хмарин. Холдинг обеспечивает фактически все виды генерации, за исключением атомной: это геотермальная, солнечная, ветряная и тепловая, причем как газовая, так и угольная. Всего «РусГидро» дает 16% от общей энергетической мощности в России, заметил Владимир Путин. «Это большой объем. Она (компания. — «Известия») является одной из крупнейших в мире своего профиля», — добавил президент.

Холдинг представлен в 13 странах в областях консалтинга, проектирования гидротехники, добычи ископаемых, гидроэнергетики и других сферах. Выручка компании, несмотря на все трудности, выросла за год на 20%, сказал Виктор Хмарин. По его словам, предприятие также увеличило и чистую прибыль.

«РусГидро» остается одним из крупнейших налогоплательщиков России — в казну выплачено порядка 105 млрд рублей. «Тут тоже каждый год наращиваем потенциал», — уточнил собеседник президента. Инвестиции за 2023 год достигли порядка 223 млрд рублей. Компания уже закончила ряд масштабных проектов. В частности, речь идет о строительстве линии электропередачи Певек – Билибино (протяженность — 490 км) на Чукотке в сложных климатических условиях. Кроме того, завершились работы по одному из блоков Владивостокской ТЭЦ-2. Также закончили Красногорскую малую ГЭС-1 в Карачаево-Черкесии.

До 2028 года холдинг планирует направить еще более 800 млрд рублей инвестиций. Причем свыше 70% из них пойдет на проекты на территории Дальнего Востока. Сейчас компания проектирует две гидростанции в этом федеральном округе.