Вооруженные силы (ВС) России уничтожили «Искандером» установку РСЗО HIMARS в Николаевской области Украины, сообщили 22 июля в Минобороны РФ.

Как следует из опубликованного видео, сначала было установлено месторасположения установки, ее прятали в ангаре. Специалисты нанесли удар.

После поражения цели произошла вторичная детонация. Установка загорелась и взорвалась, следует из данных оперативного контроля. Пожар распространился на близлежащую территорию.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ВС РФ нанесен ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в населенном пункте Новопетровка (Николаевская область)», — уточнили в ведомстве.

В результате удара уничтожена пусковая установка HIMARS с боекомплектом и украинскими боевиками, обслуживающими установки.

Накануне, 21 июля, в российском военном ведомстве рассказали, что расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам с живой силой и техникой мехбригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ в результате потеряли до 240 военнослужащих и 60 единиц различной военной техники, в том числе иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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