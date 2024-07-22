Жарить шашлыки и ходить в лес разрешили жителям Екатеринбурга

В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Он был введен 13 апреля. Всё это время жителям запрещалось ходить в лес и жарить шашлыки. Постановление об отмене ограничений подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин.

ИА «Ура.ру» отмечает, что в Свердловской области особый противопожарный режим перестал действовать с 18 июля. Решение было принято на заседании регионального правительства. Причина — улучшение обстановки с лесными пожарами.

Впрочем, власти отдельных населенных пунктов имеют право устанавливать ограничения в зависимости от локальной обстановки.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что юг России сейчас занимает первое место по пожарной опасности. Режим ЧС действует в Якутии и Забайкалье. На борьбу со стихией по всей стране брошены тысячи специалистов и сотни единиц спецтехники, включая авиацию.