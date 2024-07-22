Лукашенко заявил о необходимости защищать внутренний рынок Белоруссии от импорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 22 июля, на совещании по вопросам развития промышленности призвал оберегать внутренний рынок страны от чрезмерного количества товаров иностранного производства и раскритиковал правительство за недостаточную работу в этой сфере.

«Просто так защищать свой рынок, закрыться на границе и никого не пустить не получится. Надо действовать разумно. Для этого у нас есть правительство, чтобы помогало промышленным предприятиям работать», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Президент отметил, что правительство страны «безобразно» работает в этом направлении и нужно исправлять ситуацию. При этом совсем запретить импорт нельзя, потому что тогда другие государства откажутся принимать на свои рынки белорусскую продукцию. При этом Минску стоит активнее отстаивать свои интересы, работая с партнерами, например Москвой. Лукашенко указал, что на российском рынке Белоруссия теряет свои позиции по некоторым своим товарам, которые традиционно популярны, например по холодильникам и тракторам. Глава государства подчеркнул, что нужно пользоваться всеми положительными тенденциями, которые появляются в динамике продаж.

Лукашенко также добавил, что экспортная экономика Белоруссии небольшая и для ее развития нужно искать новых торговых партнеров. Традиционно Минск имеет в этой сфере очень прочные связи с Москвой и Пекином, но надо расширять и взаимодействие с Европейским союзом (ЕС).

Ранее, 12 июля, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что темпы роста товарооборота между Россией и Белоруссией в I квартале 2024 года увеличились на 11% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Власти Белоруссии 21 мая увеличили список товаров, запрещенных к ввозу в страну из Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Польши. Среди них некоторые напитки, головные уборы, мужская одежда, чистящие средства и другие предметы. В пресс-службе правительства Белоруссии назвали это ответом на ограничения белорусского импорта странами ЕС и на повышение объединением пошлин на ввоз сельхозпродукции из этой страны.