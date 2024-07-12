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Мезенцев заявил о росте товарооборота РФ и Белоруссии на 11%
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Мезенцев заявил о росте товарооборота РФ и Белоруссии на 11%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рост товарооборота Белоруссии и России за I квартал 2024 года увеличился на 11% по сравнению с 2023-м. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, интеграция, которая подтверждена высшими документами СГ, является удивительным результатом. Благодаря усилиям национальных лидеров и управленческих команд удалось не допустить того, чтобы спор хозяйствующих субъектов превратился в межгосударственный, уточнил Мезенцев.

«Есть очень важная рубежная граница, ее никто не прописал ни на каких картах: границы между самосознанием белорусского народа, возможностью быть с россиянами, с учетом того, что две независимые суверенные страны объединены Союзным государством в рамках тех процессов и проектов, которые россияне предлагают», — сказал он во время круглого стола «Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций».

Госсекретарь добавил, что важно соблюдать тактичность, особенно это касается тональности диалога с представителями молодого поколения.

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10 июня вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия планируют увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня к 2030 году. Он напомнил, что товарооборот двух государств вырос более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,5 трлн рублей. Вице-премьер подчеркнул, что страны друг для друга являются важнейшими торговыми партнерами, а их товарооборот является сбалансированным — взаимный экспорт и импорт примерно равны друг другу.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня заявил, что у России и Белоруссии есть сложные вопросы, но в основе их решений лежат интересы двух народов. По словам главы государства, экономическое сотрудничество Москвы и Минска очень диверсифицировано.

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