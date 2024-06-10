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Оверчук заявил о планах РФ и Белоруссии увеличить товарооборот на 50% к 2030 году

Оверчук: РФ и Белоруссия к 2030-му намерены увеличить товарооборот на 50%
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Россия и Белоруссия планируют увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня к 2030 году. Об этом 10 июня заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

Он напомнил, что товарооборот двух государств вырос более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,5 трлн рублей.

«К 2030 году мы намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом уже проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия наших предприятий», — сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что страны друг для друга являются важнейшими торговыми партнерами, а их товарооборот является сбалансированным — взаимный экспорт и импорт примерно равны друг другу.

Как отметил ранее в этот день белорусский премьер-министр Роман Головченко, двусторонняя торговля РФ и Белоруссии из года в год демонстрирует положительную динамику. Так, в 2023 году был поставлен очередной рекорд взаимного оборота товара и услуг, который достиг почти $55 млрд.

«В этом году, даже несмотря на такую существенную высокую базу прошлого года, во взаимной торговле сохраняются положительные тенденции, и мы имеем еще рост товарооборота за четыре месяца этого года почти в 7%», — указал он на торжественном мероприятии, посвященном Дню России. Кадры выступления премьера разметила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

«Россия и Белоруссия неразделимы»
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев — о промышленной политике, энергетических ресурсах и сотрудничестве с Россией

Президент РФ Владимир Путин 5 июня заявил, что у России и Белоруссии есть сложные вопросы, но в основе их решений лежат интересы двух народов. По словам главы государства, экономическое сотрудничество Москвы и Минска очень диверсифицировано.

В начале апреля государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев подчеркнул в разговоре с «Известиями», что высокий уровень взаимодействия Москвы и Минска в рамках Союзного государства не связан с санкционным давлением Запада. Он также указал на сближение позиций промышленности двух государств.

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