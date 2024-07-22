Уходя, уходи

Выход Джо Байдена из гонки в борьбе за пост президента США в общем-то был ожидаем. Если неуверенное выступление на дебатах с Дональдом Трампом его команда пыталась списать на усталость после перелетов, то откровенный ляп на саммите НАТО, когда Байден представил Владимира Зеленского как Владимира Путина, судя по всему, сделал очевидным необходимость скорейшей замены кандидата. Впрочем, и до этого представители Демократической партии высказывались в пользу этого: чем раньше Байден отказался бы от номинации, тем больше времени осталось бы у его соратников, чтобы раскрутить нового кандидата. Нынешний глава Белого дома активно упорствовал, опираясь прежде всего на самых близких сторонников и членов семьи.

Понятно, что те, кто пытался продлить политическую карьеру Байдена и уговаривал его продолжить участие в гонке, меньше всего заботились об интересах партии и страны. Скорее, их беспокоили собственные мотивы: для семьи конец его президентства — это возрастание угрозы расследования их финансовых и уголовных преступлений, а для сотрудников Белого дома и армии чиновников высшего звена — перспектива потери престижных и высокооплачиваемых должностей.

Но когда самые высокопоставленные члены Демократической партии в конгрессе, ведущие СМИ, которые ранее поддерживали демократов, и, что не менее важно, многие влиятельные доноры стали требовать смены кандидата, Байдену пришлось подчиниться. Представители американского демократического истеблишмента, конечно, не могли игнорировать мнение собственных избирателей: по данным опроса, проведенного в начале июля, 67% граждан США считали, что Байден должен снять свою кандидатуру, причем среди демократического электората этот показатель — 56%.

Извещая в письме о своем решении, президент, в частности, говорит, что после выхода из избирательной гонки он направит все свои силы на работу в Белом доме на благо Америки. Демократов такой исход, может, и устраивает, а вот республиканцев — совершенно точно нет.

Еще до появления этой новости кандидат в вице-президенты в паре с Дональдом Трампом Джеймс Дэвид Вэнс заявил: если Байден, исходя из его физического состояния, не способен участвовать в гонке, то тем более он не может руководить страной, особенно в то время, когда у нее большое количество нерешенных проблем. Теперь же к Вэнсу присоединились спикер палаты представителей США Майк Джонсон и даже сам Трамп. Понятно, что к ним подключаются и многие другие республиканцы.

В стане демократов в то же время царит настоящая паника: до президентских выборов осталось всего несколько месяцев, а до съезда партии — и того меньше, он запланирован на 19–22 августа. Какие шаги предпримет Демпартия до этого периода, предсказать пока сложно: делегаты на съезде больше не связаны с Байденом никакими обязательствами и могут голосовать по своему усмотрению. Получается, любой подходящий кандидат может выдвинуть свою кандидатуру.

В СМИ в этом контексте часто упоминаются имена вице-президента Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Байден уже выразил поддержку Харрис, что дает ей явное преимущество в глазах однопартийцев.

Согласно партийным правилам, чтобы стать кандидатом, нужно заручиться поддержкой как минимум 300 делегатов, причем от каждого штата их не может быть более 50. Для окончательной победы претендент должен получить голоса большинства заявленных делегатов при поименном голосовании, то есть 1976 или более голосов. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов сразу, назначается второй тур, и так пока претендент не наберет нужное количество сторонников.

Пока что время на все эти процедуры есть, поскольку крайние сроки, которые могли бы помешать или заблокировать появление другого кандидата от Демократической партии во всеобщем избирательном бюллетене, еще не подошли. Сейчас же ожидается, что демократы в ходе «виртуальной» переклички официально выдвинут кандидата в августе еще до того, как будет собран съезд. Ранее досрочно хотели «протащить» Байдена, но сами демократы выступили против такого шага.

Не исключено, однако, что в силу царящей хаотичности нынешних событий весь упомянутый процесс и график принятия окончательных решений могут измениться. Вопрос об этом будет решаться также на съезде. Эксперты полагают, что это, безусловно, будет политической катастрофой, а со временем могут добавиться еще и юридические и финансовые проблемы.

К сожалению, хаос в США не сулит ничего хорошего и остальному миру. Поэтому нужно быть готовым к самым непредсказуемым последствиям.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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