Синоптик спрогнозировал два дождливых дня на неделе в Москве

На этой неделе москвичей ждут два дождливых дня — понедельник, 22 июля, и четверг, 25 июля. Об этом «Известиям» рассказал синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

Он указал, что на текущей неделе ожидается хорошая погода. Однако в первый день недели москвичей ждет дождь, затем будет повышение температуры.

«Сегодня — +21…+23 градуса, потом будет прибавляться по два градуса. Так что в среду ожидается +25…+27. В четверг снова «подождит» и температура «просядет» до +23…+24 градусов. Такая же температура будет и в пятницу, но уже без дождей. Так что два дня на неделе с дождем — понедельник и четверг. Остальное время без осадков, всё время северо-восточный ветер несильный. Давление практически не прыгает — очень ровно ведет себя, чуть-чуть выше нормы, а потом опускается до нормы. То есть колебания крайне незначительные. В целом типично-классическая погода для 20-х чисел июля», — сказал он.

19 июля врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала «Известиям», что активное летнее солнце особенно коварно: даже после непродолжительного пребывания на улице во время жары можно получить солнечный ожог. Причем обгореть можно не только на морском пляже или речном берегу, но и в городе.