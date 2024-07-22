Шесть районов Забайкальского края пострадали от засухи

В Забайкальском крае режим чрезвычайной ситуации объявили на четырех территориях в связи с засухой. Ведется оценка ущерба.

По данным правительства региона, неблагоприятная обстановка сложилась в Карымском, Могойтуйском, Приаргунском и Шилкинском районах. Кроме того, режим ЧС будет введен в Борзинском и Чернышевском районах. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Сотрудники министерства сельского хозяйства направлены на осмотр пострадавших территорий для оценки ущерба от засухи. По итогам оценки состояния посевов будет приниматься решение о возмещении затрат аграриям. По предварительным данным, пострадало около 16 тыс. га посевов.

В Ленинградской области из-за отсутствия засухи весной, а также обилия тепла и дождей летом ожидается обильный урожай грибов.