Уголовное дело возбудили после пропажи мужчины и девочки на реке в Приамурье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины и его 12-летней дочери, которые пошли купаться в реке Зее в Амурской области. О судьбе родственников ничего не известно с 21 июля.
По данным правоохранительных органов, семейная пара с дочерью и восьмилетним племянником отправилась отдыхать на косе Зеи. Мужчина с детьми ушел купаться и не вернулся. Вечером тело мальчика было обнаружено в реке с признаками утопления. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.
К проверке по факту произошедшего присоединилась прокуратура.
Ранее сообщалось, что за сутки 20 июля в России на водоемах погибли 40 человек, в том числе двое детей. В большинстве случаев потерпевшие не соблюдали правила безопасного поведения на воде.