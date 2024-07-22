ФСБ пресекла канал поставок взрывчатых веществ из Германии и Италии

ФСБ России пресекла канал поставок в страну взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии, предназначенных для совершения терактов. Об этом 22 июля сообщили в ведомстве.

Канал доставки был выявлен и пресечен на территории Санкт-Петербурга.

«Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей», — уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ст.226.1 УК РФ («Контрабанда взрывчатых веществ»). В целях установления организаторов и пособников готовящихся диверсий ведомством запрошены соответствующие европейские спецслужбы. К настоящему моменту ответов от них не поступало, добавили в ЦОС.

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