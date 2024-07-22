Украинский город Львов накрыло смогом

Львов, на западе Украины, накрыло смогом, его появление сопровождается неприятным запахом. Об этом 22 июля сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Жители были вынуждены обратиться в спасательные службы.

При этом один из Telegram-каналов уточнил, что в жилом доме на улице Академика Рудницкого произошел пожар.

Неприятный запах и смог во Львове появляются регулярно. В разные годы его причиной становились пожары на торфяниках, а также несанкционированный слив канализации предприятиями в реку Полтву.

Еще в 2021 году старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик предупредил, что в стране есть предпосылки к экологической катастрофе.

По его мнению, кризис, который спровоцирован выбросами в атмосферу, грозит затоплением южным регионам. Под угрозой находятся Одесса и другие регионы.