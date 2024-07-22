В Туапсе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ
В Туапсе в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом 22 июля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. м», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что на месте работают 31 единица техники и 91 человек. Пожар был локализован, а горение ликвидировано.
Ранее, 21 июня, пожар произошел в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По предварительным данным, пострадали два человека, пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.