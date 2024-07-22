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Ученые создали инновационные противоопухолевые имплантаты

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Фото: Российский научный фонд/Екатерина Комарова
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Исследователи из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) разработали покрытие для костных имплантатов, которое после протезирования медленно высвобождает противоопухолевый препарат в окружающие ткани.

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«Мы предложили многообещающую стратегию создания костных имплантатов, с помощью которых можно локализованно и контролируемо доставлять лекарственные средства в костную ткань. Если вместо противоопухолевого препарата, протестированного нами, в покрытие загрузить другие лекарства, можно будет использовать их не только при лечении рака, но и в других сферах, например в травматологии и зубном протезировании», — рассказала «Известиям» кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов Института физики прочности и материаловедения СО РАН Екатерина Комарова.

За основу авторы взяли кальций-фосфатный цемент — пористый материал, по химическому составу очень близкий к естественной костной ткани, а потому биосовместимый. Его нанесли электрохимическим методом с ультразвуком на поверхность титановой пластины, которая имитировала используемый в клинической практике имплантат. После этого в пористое покрытие загрузили раствор противоопухолевого препарата 5-фторурацила, который широко применяется для лечения онкологических заболеваний. Образцы высушили на воздухе, благодаря чему лишняя жидкость испарилась, а действующее вещество осело в порах кальций-фосфатного цемента.

Затем исследователи нанесли еще один слой покрытия, который должен был предотвратить слишком быстрое высвобождение препарата из пор и тем самым обеспечить продолжительный эффект лечения. В качестве такого защитного слоя ученые выбрали синтетический биосовместимый и биоразлагаемый полимер из молекул молочной и гликолевой кислот. Как рассказали исследователи, такой материал удобен тем, что, попадая в организм, он медленно (от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от соотношения кислот в составе) разлагается. Благодаря этому по мере его распада из нижележащего кальций-фосфатного слоя будет постепенно выделяться противоопухолевый препарат.

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