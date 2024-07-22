Цены на аренду жилья в России выросли за год на 40%

За год цены на аренду жилья в городах-миллионниках выросли в среднем на 18–40%, рассказали «Известиям» участники рынка. Всего за прошедший год с июля 2023-го средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 26% относительно июля 2024 года, в Санкт-Петербурге — на 37%, в Новосибирске — на 16%, уточнили «Известиям» в аналитическом центре компании «Жилфонд».

Рекордный рост цен на рынке долгосрочной аренды был зафиксирован во второй половине 2023 года — стоимость поднялась на 30–35% с июня по ноябрь, рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

За год на 40% выросли цены на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а в Челябинске на 39%. Нижний Новгород и Самара прибавили 34%. В Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Омске и Воронеже стоимость съемного жилья поднялась на 25–33%. Ростов-на-Дону, Красноярск, Краснодар, Уфа и Пермь подорожали меньше — с 18% до 22%.

По данным федеральной компании «Этажи», в Москве средние ставки аренды за год выросли на 23–25%.

Интерес к долгосрочной аренде недвижимости вырос во Владивостоке — 53%, Тюмени — 19%, Казани — 15%, Севастополе и Ставрополе — 14%. В Санкт-Петербурге спрос увеличился на 6%, в Москве — сократился на 2%, добавили в «Авито Недвижимости».

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Жилой фронт: аренда квартир в России за год подорожала на 40%