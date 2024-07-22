Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Общество
В Бурятии после обрушения моста возбудили уголовное дело
Мир
Эксперт назвал выход Байдена из президентской гонки давним планом демократов
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
Мир
Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах с Харрис
Мир
В бундестаге заявили об усталости немцев от конфликта на Украине
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Применение цифрового рубля сочли актуальным для отслеживания расходов бюджета
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Медведчук объяснил, почему Западу невыгодна влиятельная Украина
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Цены на аренду жилья в России выросли за год на 40%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За год цены на аренду жилья в городах-миллионниках выросли в среднем на 18–40%, рассказали «Известиям» участники рынка. Всего за прошедший год с июля 2023-го средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 26% относительно июля 2024 года, в Санкт-Петербурге — на 37%, в Новосибирске — на 16%, уточнили «Известиям» в аналитическом центре компании «Жилфонд».

Дельная выплата: арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ
В каких случаях он будет положен и что мера даст гражданам и властям

Рекордный рост цен на рынке долгосрочной аренды был зафиксирован во второй половине 2023 года — стоимость поднялась на 30–35% с июня по ноябрь, рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

За год на 40% выросли цены на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а в Челябинске на 39%. Нижний Новгород и Самара прибавили 34%. В Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Омске и Воронеже стоимость съемного жилья поднялась на 25–33%. Ростов-на-Дону, Красноярск, Краснодар, Уфа и Пермь подорожали меньше — с 18% до 22%.

По данным федеральной компании «Этажи», в Москве средние ставки аренды за год выросли на 23–25%.

Интерес к долгосрочной аренде недвижимости вырос во Владивостоке — 53%, Тюмени — 19%, Казани — 15%, Севастополе и Ставрополе — 14%. В Санкт-Петербурге спрос увеличился на 6%, в Москве — сократился на 2%, добавили в «Авито Недвижимости».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилой фронт: аренда квартир в России за год подорожала на 40%

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024