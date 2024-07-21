В Казахстане самолет Ан-2 потерпел крушение
Самолет Ан-2 загорелся во время взлета в Акмолинской области Казахстана. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в пресс-службе регионального министерства по чрезвычайным ситуациям. На опубликованных фото видна искореженная техника.
«Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области. Сегодня в 10 км от города Державинска при взлете произошло возгорание самолета Ан-2. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники», — говорится в публикации ведомства в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Погибших и пострадавших в результате случившегося нет, спасатели полностью ликвидировали возгорание.
12 июля военный учебно-тренировочный самолет Bielik разбился на аэродроме города Гдыня на севере Польши. Борт врезался во взлетно-посадочную полосу во время тренировочного полета. Пилот отрабатывал фигуры высшего пилотажа к выступлению на авиашоу.