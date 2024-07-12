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В Польше во время полета разбился военно-тренировочный самолет

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Фото: RMF FM/Gorąca Linia
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Военный учебно-тренировочный самолет Bielik разбился на аэродроме города Гдыня на севере Польши. Об этом 12 июля сообщила радиостанция RMF FM.

По информации журналистов, самолет врезался во взлетно-посадочную полосу во время тренировочного полета. Находящийся на борту пилот отрабатывал фигуры высшего пилотажа к выступлению на авиашоу в субботу.

Информацию о крушении подтвердили в командовании польских вооруженных сил. Там сообщили, что на месте проводится спасательная операция.

Как уточняет портал TVP Info, по предварительным данным, пилот мог успеть катапультироваться.

Двухместные двухмоторные самолеты M-346 Master, известные как Bielik, появились в Польше в 2016 году. Модель предназначена для повышения квалификации в области авиационной подготовки.

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Ранее, 22 июня, два боевых вертолета получили повреждения во время мощного урагана в Лодзинском воеводстве Польши. Также была повреждена крыша ангара на базе авиационного дивизиона.

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