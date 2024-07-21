Канцлер Германии Шольц признался, что пользуется ламповым телевизором
Канцлер Германии Олаф Шольц признался во время мероприятия в Дрездене в том, что использует дома ламповый телевизор. Об этом сообщает 20 июля Bild.
«Старая вещь, которая до сих пор прекрасно работает», — приводит его слова издание.
По словам Шольца, видя новые телевизоры, он думает, что подобные устройства через год устареют.
Ранее, в сентябре 2022 года, Шольц рассказал, что до сих пор пользуется портфелем, купленным 40 лет назад. Политик сообщил, что с каждым годом аксессуар нравится ему всё больше и больше. По словам Шольца, он до сих пор активно пользуется сумкой и берет ее с собой в поездки. В портфеле он носит свои очки, бумаги и газеты.