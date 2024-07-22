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Более 70% работников промышленных предприятий задумываются о смене работы

Get experts: 75% работников промышленных предприятий задумываются о смене работы
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Большинство (75%) работников промышленных предприятий задумываются о смене работы, причем 40% рассматривают поступающие предложения. Об этом говорится в обзоре, представленном рекрутинговой компанией Get experts. Своими наблюдениями аналитики поделились с «Известиями» 22 июля.

Так, 70% опрошенных специалистов говорят, что готовы рассматривать предложения, предполагающие смену индустрии, 19% хотят развиваться исключительно в своей отрасли. Еще 6% признались, что не задумывались о смене индустрии.

Основные причины, по которым у сотрудников возникает желание сменить работу, — низкий уровень дохода (62%), отсутствие перспектив карьерного роста (42%) и неинтересные рабочие задачи (27%).

При рассмотрении вакансий 55% работников не готовы на какие-либо жертвы в части изменения условий труда, 23% согласны на серую зарплату, переработки и временное ухудшение условий работы.

Отмечается, что сейчас производство набирает обороты, в связи с чем дефицит кадров, и до того носивший выраженный характер, ощущается особенно остро, отрасль нуждается как в молодых, так и в опытных специалистах. На рынке мало свободных кандидатов, соответствующих запросам работодателей, а те, кто сейчас работает, не торопятся менять место работы.

Наиболее востребованы в промышленности инженеры, особенно инженеры-технологи. Намечается дефицит конструкторов — тех, кто может разработать и произвести детали для старого (более 20 лет) оборудования, создать чертежи уникального оборудования, которое больше не поставляется в РФ.

В условиях дефицита кадров работодатели вынуждены уделять особое внимание удержанию сотрудников. Как показал опрос, в котором приняли участие 5880 участников (3484 профессионала и 2396 работодателей из 40 индустрий 30 функциональных направлений), сотрудники производств вошли в топ-3 удерживаемых профессионалов в 2023 году.

Работодатели поднимают зарплаты, создают комфортные для работников условия труда и с большей, чем раньше, готовностью идут на контрофферы, если сотрудник заговаривает о желании уволиться. При этом растет число специалистов, которые рассматривают контроффер как цель, то есть выходят на рынок не для смены места работы, а для получения более выгодных условий от действующего работодателя.

При этом в индустрии наблюдается устойчивая тенденция к росту зарплат. С начала 2023 года в подавляющем большинстве компаний уже проведено по две-три индексации, каждая в среднем на 5–10%, и возможно проведение еще как минимум одной индексации до конца 2024 года.

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Некоторые компании ввели систему премирования чаще, чем раз в год. Распространяется практика выплаты надбавок по различным основаниям: за выслугу лет, наставничество, внедрение идей по повышению производительности, эффективности работы производства и т. д. Во многих компаниях стали переходить к единовременным ежегодным выплатам, которые сотрудники смогут потратить на свое усмотрение.

«Устойчивый дефицит кадров в производстве будет наблюдаться как минимум в ближайшие несколько лет. Это связано с двумя факторами. Во-первых, многие предприятия расширяются или планируют это делать, то есть им требуются сотрудники и на уже имеющиеся вакансии, и на вновь создаваемые рабочие места. Во-вторых, основная масса кандидатов, присутствующих сейчас на рынке, — это либо начинающие специалисты, либо профессионалы высокого класса с большим опытом работы, то есть компаниям приходится выбирать между дешевыми, но малоопытными и высококвалифицированными, но дорогими соискателями. Тех, кто уже имеет опыт и находится на пике потенциала, крайне мало, а работодатели заинтересованы именно в таких кадрах. Рынок еще долго будет оставаться кандидатским, а работодатели будут вынуждены вести жесткую борьбу за каждого специалиста», — считает руководитель направления «Промышленное производство» компании Get experts Ирина Анисимова.

7 июня первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии «Кадры решают!» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что ситуация с кадрами в промышленной отрасли России постоянно изменяется, однако на сегодняшний день в ней наблюдается нехватка около 240 тыс. специалистов.

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