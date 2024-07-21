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Сенатор Вэнс призвал руководство США не вмешиваться во все мировые конфликты

Сенатор Вэнс: США не стоит вмешиваться во все мировые конфликты
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Соединенным Штатам не следует вмешиваться во все мировые конфликты, считает кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова 20 июля приводит The Washington Post.

Он обратил внимание, что нет ничего радикального в укреплении нацбезопасности. По его словам, американские военнослужащие всегда достойно проявляют себя в боевых действиях.

«Но [нужно] быть осторожными и не пытаться втянуть США в каждый отдаленный уголок и конфликт мира», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что порой это просто «не их дело» и американское руководство должно держаться подальше от этого, дополняет «Газета.Ru».

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В июне генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов в статье для журнала Министерства обороны РФ «Военная мысль» писали, что США готовят новые прокси-войны против России после завершения конфликта на Украине. Они указали, что развертывание новых американских и натовских соединений и воинских частей в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии и Швеции на самом деле является операцией, обеспечивающей подготовку вооруженных сил этих стран к развязыванию военных конфликтов с Россией и Белоруссией.

Как отметил в апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин, США, разжигая новые конфликты по всему миру, пытаются спасти свою экономику. По его словам, Вашингтон привык решать свои проблемы за чужой счет. Так, американскому руководству оказалось недостаточно развязанного им же конфликта на Украине и принесения в жертву экономики Евросоюза, в связи с чем оно решило спровоцировать военные действия на Ближнем Востоке.

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