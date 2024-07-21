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Женщина избила ребенка на самокате и его бабушку в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве правоохранительные органы и сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая избила восьмилетнего мальчика на самокате и его бабушку. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел России (ГУ МВД РФ).

Подозреваемую доставили в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Уточняется, что инцидент произошел в одном из дворов Москвы. Мальчик катался на самокате, что не понравилось задержанной. Она проявила агрессию по отношению к ребенку, ударила его и бабушку, пришедшую на помощь.

Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей
Чем объясняется этот рост и все ли случаи учитывает статистика

Ранее, 2 мая, в Люберцах в Московской области мужчина напал на группу детей. Сначала он пинал припаркованный у тротуара автомобиль «Газель». В это время мимо него проходила компания школьников. Незнакомец подошел к детям и неожиданно ударил одну из девочек по голове. Ребенок упал, мужчина сбежал с места преступления. В травмпункте врачи обнаружили у девочки ушибы лица и головы.

В тот же день полиция установила личность подозреваемого в этом нападении. Кроме того, по данным правоохранительных органов, мужчину 1999 года рождения могли избить очевидцы его поступка. Следователи в Люберцах возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении девочки (ст. 213 УК РФ).

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