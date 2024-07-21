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Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами
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В МО рассказали о ежедневной сдаче в плен бойцов ВСУ на ореховском направлении
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Фадеев про выступление Глюкозы

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