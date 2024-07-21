В Подмосковье девочка получила сотрясение мозга от брошенного в голову огурца
В Московской области семилетней девочке в голову попал огурец, который бросила соседка, в результате ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом 21 июля сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел 18 июля в подмосковном Домодедово. Девочка поступила в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с сотрясением головного мозга. Выяснилось, что в ребенка кинула огурцом соседка.
Правоохранители начали проверку.
Ранее, 1 мая, в подмосковной Балашихе 16-летний подросток на автомобиле «ВАЗ-2109» сбил пятилетнего ребенка, после чего врезался в стену магазина «Глобус».