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В России разрабатывают групповые туры по самым известным научным объектам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В РФ в настоящее время разрабатываются групповые туры по известным научным объектам. Один из научно-популярных туристических маршрутов находится в Иркутской области.

Так, на Байкале туристы могут увидеть самый большой в Евразии телескоп высотой 24 м. На его макушке находится гигантское зеркало, которое ловит солнечные лучи и по вакуумной трубе доставляет на специальное оборудование, где лучи раскладываются на спектр. В этом месте получают наиболее точную информацию о солнечной активности.

Туристы могут также посетить башни обсерватории — там телескопы более привычные. В скором времени в этом месте будет построен национальный гелиогеофизический центр.

«Когда заработают все приборы, которые строятся, потребуются десятки, если не сотни, людей уровня кандидатов наук. Сейчас должны появиться дети, которые пойдут учиться, допустим, на физический факультет Иркутского госуниверситета и потом будут работать на этих приборах», — рассказал популяризатор астрономии Дмитрий Семенов.

Кроме того, посетители региона имеют возможность изучить фауну самого глубокого озера на планете в поселке Большие Коты. Им выдают сачок и предлагают поучаствовать в ловле животных Байкала. Таким образом ученые отслеживают динамику размножения и миграции.

Новым пунктом маршрута также станет Иркутский государственный университет путей сообщения. Здесь покажут, по каким новейшим технологиям строят Байкало-амурскую магистраль (БАМ). Помимо этого, туристы могут узнать о передовых научных разработках и технологиях и об истории в музее Иркутского авиазавода, где собирают среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21.

В настоящее время научно-популярные туры открыты в 19 российских регионах.

«У нас разработано более 40 научно-популярных маршрутов по всей стране. Это посещение лабораторий разных, которые сделаны но национальному проекту, и которые развивают сами регионы, посещение образовательных центров, предприятий, которые имеют научную составляющую», — поделилась гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

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Как рассказали ученые в рамках пресс-тура «Путешествие в науку. Иркутск», первый в РФ национальный гелиогеофизический центр, который позволит точнее предсказывать вспышки на Солнце, будет построен к 2030 году. Центр РАН будет построен на базе Байкальской астрофизической обсерватории. Он расположится на берегу озера в поселке Листвянка, в 70 км от Иркутска на территории более 50 га.

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