Байкальский факт: в России появится центр по изучению солнечной активности
В России появится первый национальный гелиогеофизический центр, который позволит точнее предсказывать вспышки на Солнце, рассказали ученые в рамках пресс-тура «Путешествие в науку. Иркутск», где можно было увидеть основные точки маршрута, доступного туристам. Об этом, а также о том, зачем в Сибири строят первый цифровой мост и о чем могут рассказать рачки Байкала, читайте материале «Известий».
Дотянуться до Солнца
В России появится федеральный высокотехнологичный центр наблюдения за солнечней активностью. Его строительство должно завершиться к 2030 году, рассказали ученые.
— Если посмотреть на май–июнь этого года, когда произошло такое количество солнечных вспышек, которого не было за последние полвека, и были мощные магнитные бури и полярные сияния, то ясна актуальность того, что мы изучаем, — рассказал «Известиям» профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. — Было принято решение о создании крупнейшего центра, оснащенного современной аппаратурой. Будет создано большое количество новых установок с современными телескопами, которые позволят видеть более мелкие явления солнечной активности.
Национальный гелиогеофизический центр РАН будет построен на базе Байкальской астрофизической обсерватории. Он расположится на берегу озера в поселке Листвянка, в 70 км от Иркутска на территории более 50 га.
О своих планах сотрудники Байкальской астрофизической обсерватории рассказали в рамках пресс-тура «Путешествие в науку. Иркутск» по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута, созданного по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий, который прошел 17–19 июля.
Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев на фоне Байкальской астрофизической обсерватории
Журналистам показали работу самого крупного в Евразии телескопа высотой 25 м. Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ) используется для разработки методов прогнозирования активности Солнца. Такие исследования проводятся лишь на двух телескопах в мире — российском БСВТ и франко-итальянском телескопе THEMIS.
Пути сообщений
Еще одной точкой научно-популярного маршрута стал Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС). Тут в текущем году планирует начать реализацию первого в РФ пилотного проекта по созданию цифрового двойника крупного инфраструктурного объекта — моста через реку Лену в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщил ректор вуза Юрий Трофимов.
— Мы создаем не просто мост, который можно назвать умным, а агрегированный цифровой двойник, в котором находятся датчики. Они позволяют под полотном фиксировать то, что происходит, то есть, по сути, оцифровывают его историю, — рассказал «Известиям» начальник центра транспортных технологий ИрГУПС Павел Иванов. — Он представляет собой автоматизированную систему непрерывного мониторинга в совокупности с математической моделью моста, на основании которой в режиме реального времени выводится информация о текущем состоянии сооружения.
Железнодорожный мост через реку Лену в городе Усть-Куте Иркутской области
Открытие первого цифрового моста запланировано на 2025 год.
Также участникам мероприятия показали работу фемтосекундного лазера, позволяющего проводить работу по увеличению прочности конструкционных материалов. Сотрудники университета продемонстрировали журналистам мини-депо с полноразмерными деталями поездов и испытательными стендами, а также представили передовые разработки вуза, например автоматизированное устройство для заправки локомотивов нефтесмазочными композициями.
База эндемиков Байкала
На биологической станции ИГУ, расположенной в поселке Большие Коты, представители СМИ приняли участие в изучении байкальской эпишуры (представитель зоопланктона) при помощи бинокуляра под руководством научных сотрудников станции. Эти организмы играют важнейшую роль в экосистеме озера, населяя всю толщу вод и формируя до 90% и более биомассы.
Кроме того, журналисты ознакомились с проектом «Точка № 1», который является самым длительным регулярным мониторингом в истории мировой науки — наблюдение за озером Байкал осуществляется уже на протяжении 78 лет.
— Наша задача — не только привлечь туристов, но и вдохновить их на заботу об окружающей среде, на поиск новых знаний и идей для сохранения биоразнообразия, — рассказала кандидат биологических наук ИГУ, руководитель научно-познавательного проекта «Байкал для любознательных» Екатерина Говорухина.
Сейчас ученые запустили масштабный проект по созданию каталога биоразнообразия животных Байкала. В него войдет генетический материал большого спектра животных — от нерп до губок и рачков.