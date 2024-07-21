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Байкальский факт: в России появится центр по изучению солнечной активности

Зачем ученые Сибири строят первый цифровой мост и ставят гигантские телескопы в тайге
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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В России появится первый национальный гелиогеофизический центр, который позволит точнее предсказывать вспышки на Солнце, рассказали ученые в рамках пресс-тура «Путешествие в науку. Иркутск», где можно было увидеть основные точки маршрута, доступного туристам. Об этом, а также о том, зачем в Сибири строят первый цифровой мост и о чем могут рассказать рачки Байкала, читайте материале «Известий».

Дотянуться до Солнца

В России появится федеральный высокотехнологичный центр наблюдения за солнечней активностью. Его строительство должно завершиться к 2030 году, рассказали ученые.

— Если посмотреть на май–июнь этого года, когда произошло такое количество солнечных вспышек, которого не было за последние полвека, и были мощные магнитные бури и полярные сияния, то ясна актуальность того, что мы изучаем, — рассказал «Известиям» профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. — Было принято решение о создании крупнейшего центра, оснащенного современной аппаратурой. Будет создано большое количество новых установок с современными телескопами, которые позволят видеть более мелкие явления солнечной активности.

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Фото: NASA/SDO

Национальный гелиогеофизический центр РАН будет построен на базе Байкальской астрофизической обсерватории. Он расположится на берегу озера в поселке Листвянка, в 70 км от Иркутска на территории более 50 га.

О своих планах сотрудники Байкальской астрофизической обсерватории рассказали в рамках пресс-тура «Путешествие в науку. Иркутск» по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута, созданного по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий, который прошел 17–19 июля.

Сеигей Арктурович Язев

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев на фоне Байкальской астрофизической обсерватории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Журналистам показали работу самого крупного в Евразии телескопа высотой 25 м. Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ) используется для разработки методов прогнозирования активности Солнца. Такие исследования проводятся лишь на двух телескопах в мире — российском БСВТ и франко-итальянском телескопе THEMIS.

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Пути сообщений

Еще одной точкой научно-популярного маршрута стал Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС). Тут в текущем году планирует начать реализацию первого в РФ пилотного проекта по созданию цифрового двойника крупного инфраструктурного объекта — моста через реку Лену в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщил ректор вуза Юрий Трофимов.

— Мы создаем не просто мост, который можно назвать умным, а агрегированный цифровой двойник, в котором находятся датчики. Они позволяют под полотном фиксировать то, что происходит, то есть, по сути, оцифровывают его историю, — рассказал «Известиям» начальник центра транспортных технологий ИрГУПС Павел Иванов. — Он представляет собой автоматизированную систему непрерывного мониторинга в совокупности с математической моделью моста, на основании которой в режиме реального времени выводится информация о текущем состоянии сооружения.

Железнодорожный мост

Железнодорожный мост через реку Лену в городе Усть-Куте Иркутской области

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Открытие первого цифрового моста запланировано на 2025 год.

Также участникам мероприятия показали работу фемтосекундного лазера, позволяющего проводить работу по увеличению прочности конструкционных материалов. Сотрудники университета продемонстрировали журналистам мини-депо с полноразмерными деталями поездов и испытательными стендами, а также представили передовые разработки вуза, например автоматизированное устройство для заправки локомотивов нефтесмазочными композициями.

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База эндемиков Байкала

На биологической станции ИГУ, расположенной в поселке Большие Коты, представители СМИ приняли участие в изучении байкальской эпишуры (представитель зоопланктона) при помощи бинокуляра под руководством научных сотрудников станции. Эти организмы играют важнейшую роль в экосистеме озера, населяя всю толщу вод и формируя до 90% и более биомассы.

Кроме того, журналисты ознакомились с проектом «Точка № 1», который является самым длительным регулярным мониторингом в истории мировой науки — наблюдение за озером Байкал осуществляется уже на протяжении 78 лет.

Озеро Байкал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Наша задача — не только привлечь туристов, но и вдохновить их на заботу об окружающей среде, на поиск новых знаний и идей для сохранения биоразнообразия, — рассказала кандидат биологических наук ИГУ, руководитель научно-познавательного проекта «Байкал для любознательных» Екатерина Говорухина.

Сейчас ученые запустили масштабный проект по созданию каталога биоразнообразия животных Байкала. В него войдет генетический материал большого спектра животных — от нерп до губок и рачков.

Справка «Известий»

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. 20–22 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус» состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий — IV Конгресс молодых ученых. В преддверии IV Конгресса молодых ученых запланировано проведение мероприятий-спутников. Они пройдут в Мурманской области (15–17 августа 2024 года), Республике Дагестан (18–20 сентября 2024 года), а также на Федеральной территории «Сириус» (26–28 сентября 2024 года).

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