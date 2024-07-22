В МИЦ «Известия» обсуждают способы сохранить работоспособность мозга. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник проходит пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню мозга, который отмечается 22 июля.
На ней обсуждают какие новые технологии диагностики опухолей головного мозга появились? Как предотвратить развитие инсульта? Почему распространены заболевания сосудов головного мозга? Как улучшить память? Чем опасно внедрение технологий искусственного интеллекта?
Участники:
- Николай Шамалов, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения РФ;
- Павел Балабан, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН;
- Михаил Долгушин, заведующий отделением рентгенологических и радионуклидных методов диагностики Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России;
- Борис Поляев, заведующий Отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.