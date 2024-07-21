Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп впервые выступил на митинге после покушения
Армия
Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
Мир
Правительство РФ одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией
Армия
Российские военные в ходе боев за Красногоровку эвакуировали мирных жителей
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили живую силу ВСУ и сорвали ротацию противника
Армия
Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами
Армия
В МО рассказали о ежедневной сдаче в плен бойцов ВСУ на ореховском направлении
Мир
Генконсульство в Анталье сообщило о помощи двум задержанным в Турции россиянкам
Мир
Президент Кубы заявил о замечательном состоянии связей с РФ
Армия
Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности
Общество
В Омске пять частных домов сгорели при пожаре из-за аварии на газопроводе
Мир
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на станции техобслуживания в Саратове
Армия
Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в ДНР
Общество
Следствие проведет медицинские экспертизы со всеми пострадавшими в «Крокусе»
Мир
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на востоке Ирана
Мир
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине и не допустить мировую войну

В Якутске задержали 40 участников массовой драки

0
Фото: t.me/mvd_sakha
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские задержали 40 иностранных граждан, устроивших массовую драку в Якутске. Об этом 21 июля сообщило МВД по Республике Саха (Якутия).

«Вчера около 19 часов (13:00 мск. — Ред.) в полицию поступило сообщение о том, что на улице Свердлова города Якутска возле строящегося объекта происходит драка. <…> Полицейскими все участники инцидента установлены. В 4-й отдел полиции для разбирательства были доставлены 40 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

В драке пострадали двое мужчин, они обратились за помощью в больницу. Предварительно, причиной потасовки стал спор между рабочими на стройке. Они не смогли договориться, в какой очередности использовать подъемный кран.

Правоохранители проверили законность пребывания участников драки на территории России и не выявили нарушений. Полицейский дознаватель по факту потасовки возбудил уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Кроме того, в отношении трех задержанных составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Лицензия на буйство: почему отпустили избившего продавщицу курянина
Эксперты разобрали шокирующее видео с издевательствами над работницей пекарни и оценили решение силовиков

Ранее, 7 июля, две группы родителей устроили массовую драку в Краснодаре из-за того, что дети не смогли поделить игровую площадку. Сначала мужчины начали спорить в футбольной коробке, и это переросло в драку на глазах десятков детей. Следственный комитет (СК) России по Краснодарскому краю начал проверку инцидента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024