В Якутске задержали 40 участников массовой драки

Полицейские задержали 40 иностранных граждан, устроивших массовую драку в Якутске. Об этом 21 июля сообщило МВД по Республике Саха (Якутия).

«Вчера около 19 часов (13:00 мск. — Ред.) в полицию поступило сообщение о том, что на улице Свердлова города Якутска возле строящегося объекта происходит драка. <…> Полицейскими все участники инцидента установлены. В 4-й отдел полиции для разбирательства были доставлены 40 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

В драке пострадали двое мужчин, они обратились за помощью в больницу. Предварительно, причиной потасовки стал спор между рабочими на стройке. Они не смогли договориться, в какой очередности использовать подъемный кран.

Правоохранители проверили законность пребывания участников драки на территории России и не выявили нарушений. Полицейский дознаватель по факту потасовки возбудил уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Кроме того, в отношении трех задержанных составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее, 7 июля, две группы родителей устроили массовую драку в Краснодаре из-за того, что дети не смогли поделить игровую площадку. Сначала мужчины начали спорить в футбольной коробке, и это переросло в драку на глазах десятков детей. Следственный комитет (СК) России по Краснодарскому краю начал проверку инцидента.