В Краснодаре родители устроили массовую драку из-за детской площадки

В Краснодаре две группы родителей подрались из-за того, что их дети не смогли поделить детскую площадку, следственное управление Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю начало проверку. Об этом 7 июля говорится в Telegram-канале ведомства.

Информация о массовой драке сначала появилась в соцсетях. Потасовка произошла на спортивной площадке, расположенной по улице Лавочкина в краевом центре.

Из опубликованных видеокадров следует, что сначала группы мужчин поспорили в футбольной коробке. После словесной перепалки в присутствии десятков детей началась драка, которая вышла за пределы спортивной площадки.

«Также отмечается, что конфликт произошел между местными жителями и приезжими из-за того, что последние не пускали детей на площадку», — уточнили в ведомстве.

Руководитель краевого следственного управления ведомства Андрей Маслов поручил следователям установить все обстоятельства произошедшего и проверить все доводы, указанные в публикации.

Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавил, что в полицию поступили данные о драке на улице Лавочкина. Но когда полицейские прибыли на место инцидента, участников потасовки там уже не было. Заявления в полицию о нанесении телесных повреждений никто не подавал.

В начале июля в Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в избиении подчиненного. Пострадавший получил 11 переломов ребер, возбуждено уголовное дело.