В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
В Санкт-Петербурге около одного из ночных клубов девушка отправила в нокаут мужчину, который пытался навязать ей свое общество. Об этом 21 июля пишет 78.ru.
«Известия» при этом получили записи с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара.
На записи видно, как мужчина и девушка разговаривают в компании окружающих, однако в какой-то момент собеседник начинает близко подходить. Другой посетитель заведения попытался остановить молодого человека. В итоге девушка двумя ударами отправила оппонента в нокаут.
По информации «Известий», девушка — профессиональная спортсменка и чемпионка по КЭМПО MMA.
Ранее, 13 июля, драка с участием около 30 человек, некоторые из которых были вооружены, произошла у ночного клуба Puzzle Club в Приморье. Пострадали несколько поситетелй, личности правонарушителей устанавливались.