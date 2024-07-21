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Адвокат рассказал о порядке действий в случае получения кредита из-за мошенников

Адвокат Малютов объяснил, что делать, если мошенники взяли на вас кредит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В первую очередь, если человек стал жертвой мошенников, ему нужно обратиться с заявлением в полицию, где необходимо в подробностях описать обстоятельства, которые удалось выяснить про оформленный на потерпевшего кредит, а также указать сведения, доказывающие, что данный заем оформили мошенники. Об этом 21 июля «Газете.Ru» рассказал адвокат, председатель МКА «Ковалев, Малютов и партнеры» Дмитрий Малютов.

После заявления в полицию потерпевшему нужно обратиться с заявлением (претензией) в банк или микрофинансовую организацию (МФО), выдавшую заем на имя потерпевшего, отметил эксперт. Здесь важно указать, что к кредиту на имя потерпевшего сам человек не имеет какого-либо отношения — заявку на выдачу кредита не подавал, никаких документов не подписывал, денежные средства не получал и так далее.

Также нужно приложить документ, который подтвердит обращение потерпевшего в правоохранительные органы, добавил Малютов.

Затем необходимо запросить у банка или МФО заверенные копии документов, подтверждающие выдачу займа мошенникам на имя потерпевшего, желательно в двух экземплярах для правоохранительных органов и суда.

«Если банк (МФО) откажет в удовлетворении вашей претензии и не спишет задолженность, в данном случае придется обращаться в суд и там доказывать вашу непричастность к выданному займу», — добавил адвокат.

Эксперт отметил, что никто не застрахован от мошенников, однако человек может минимизировать свои риски и как минимум помешать злоумышленникам завладеть своими персональными данными и лишить их возможности обращаться в финансовые организации от своего имени.

«Для этого не следует оставлять свой паспорт в залог в сервисах, службах проката и так далее. Если паспорт утерян, в кратчайшие сроки обратитесь в полицию и заявите об этом. Когда вы собираетесь ввести на сайте личные данные, необходимо убедиться, что в адресной строке есть изображение закрытого замка. Никогда ни при каких обстоятельствах не сообщайте полученный по СМС код, будь то от банка или от сервиса госуслуг», — предупредил адвокат.

Он добавил, что сейчас наблюдается положительная тенденция того, что суды всё чаще встают на сторону граждан при подобных спорах с финансовыми организациями.

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Ранее, 16 июля, эксперты Почта Банка в разговоре с «Известиями» напомнили о правилах безопасности для сохранности своих сбережений. Среди уловок предложение стать «тайным покупателем», приобрести «выгодный» тур с предоплатой, успешно вложить средства в ценные бумаги или избежать уголовного дела из-за утечки денежных средств. Также важно, отметили эксперты, не верить рекламе туров, стоимость которых сильно ниже рынка, не переводить деньги по непроверенным реквизитам и внимательно проверять сайты.

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