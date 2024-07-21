Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили живую силу ВСУ и сорвали ротацию противника

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные расчеты автоматических станковых гранатометов (АГС) и минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали ротацию противника. Об этом 21 июля сообщили в Министерстве обороны России.

«Только за последние дни наш расчет поразил минометный расчет, АГС противника и сорвал ротацию противника», — сказал командир орудия с позывным Амбал.

Артиллеристы ВС РФ в любую погоду круглосуточно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ. Они вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

Выполняя боевые задачи, артиллеристы помогают продвинуться российским мотострелковым подразделениям и занять более выгодные рубежи. Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.

«[Нашу] гаубицу Д-30 называем «Дуняша». Расчет действует слаженно, то есть все действия отработаны и доведены до автоматизма, каждый знает свое дело. <…> Изначально [...] был номером расчета, после чего — наводчиком, сейчас на данный момент командир орудия. Наш расчет работает в основном по живой силе противника, опорным пунктам, минометным расчетам, легкой бронированной технике», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее, 19 июля, стало известно, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и точку взлета беспилотников ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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