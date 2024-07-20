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Мир
Байден обсудил с фон дер Ляйен антироссийские меры и Украину
Спорт
«Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче РПЛ
Мир
В США более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли первую нулевую ничью в РПЛ в сезоне-2024/25
Мир
Хуситы пообещали ответить на авиаудары Израиля по порту Ходейда на западе Йемена
Мир
Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищаться любыми средствами
Мир
Не менее 80 человек пострадали в йеменском Ходейде после удара Израиля
Мир
Алиев заявил о готовности мирного соглашения с Арменией на 90%
Происшествия
Мужчина пострадал после сброса взрывоопасного предмета с дрона в ДНР
Спорт
В МОК допустили изменение числа участников Олимпиады из России
Мир
СМИ сообщили о гибели воевавшего на стороне ВСУ 22-летнего польского наемника
Мир
Взрыв прогремел рядом с полигоном минобороны Армении
Мир
Министр обороны Израиля Галант назвал очевидным значение удара по Йемену
Мир
СМИ сообщили о тревожном сигнале для Украины из-за сокращения помощи ФРГ
Мир
В Киеве женщины вышли на митинг с требованием о демобилизации военных ВСУ
Происшествия
В Белгородской области обнаружили более 100 суббоеприпасов после обстрелов ВСУ
Мир
В Госдуме уличили Украину в шантаже Венгрии
Общество
В Омске пять частных домов сгорели при пожаре из-за аварии на газопроводе

Протесты фермеров на западе Франции

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