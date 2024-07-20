Девять человек ранены и семь задержаны на протестах фермеров на западе Франции

Девять человек ранены и семь были задержаны на протестах фермеров на западе Франции. Об этом 20 июля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру.

«Префектура Приморская Шаранта <...> упоминает «несколько сотен радикально настроенных лиц, оснащенных снарядами и средствами защиты». Семь человек были арестованы, девять получили ранения», — говорится в публикации.

Отмечается, что между полицией и демонстрантами произошли столкновения. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

Ранее в этот день сообщалось о начале стычек с полицией на акции фермеров и экоактивистов в Ла-Рошели. В результате протеста были арестованы пять человек.