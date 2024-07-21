Ипотечные квартиры сократились втрое

Площадь квартиры, которую можно приобрести на первичном рынке с тем же размером ежемесячных платежей по ипотеке, за пять лет в России сократилась в 3,2 раза, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Рост ипотечных ставок и средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в России привел к тому, что при том же ежемесячном платеже, первоначальном взносе и сроке кредитования площадь квартиры, которую можно приобрести с тем же ежемесячным платежом, снизилась более чем в три раза. Есть города, где этот показатель оказался еще выше», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Эксперты по ипотеке федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупнейших городов России по снижению площади квартиры, которую можно приобрести с такими же размером ежемесячного платежа, как в июле 2019 года. Для расчета была взята средняя стоимость квадратного метра в городах-миллионниках и ипотечные ставки, действовавшие в июле 2019 года (10,5%), и те, что есть сейчас (19%). Расчет произведен для покупки квартиры площадью 35 кв. м в 2019 году с первоначальным взносом 30% и сроком кредитования 25 лет.

Первое место в рейтинге занял Омск, где при тех же ежемесячных платежах, что в 2019 году при покупке квартиры площадью 35 кв. м, сейчас можно приобрести лишь 7 кв. м. На втором месте — Нижний Новгород и Краснодар, где с теми же платежами можно купить 8 кв. м. На третьем — Самара и Ростов-на-Дону, где можно купить 9 кв. м.

Четвертое место разделили сразу пять городов: Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Уфа и Красноярск, где можно купить лишь 10 кв. м. На пятом Новосибирск и Казань — 11 кв. м.

Москва же оказалось на последнем месте, в столице вместо 35 кв. мв в ипотеку в 2019 году сейчас модно приобрести 14 кв. м с тем же ежемесячным платежом.

«Результаты этого рейтинга еще раз подтверждают тот факт, что квартиру нужно приобретать ровно тогда, когда в этом есть реальная потребность: в проживании, улучшении жилищных условий, инвестиции сбережений — это самое удачное время для покупки, ожидание же редко приводит к реальной выгоде», — подытожила Решетникова.

18 июля сообщалось, что количество заявок на ипотеку в первые две недели июля упало на 70% в сравнении со средними показателями июня и мая.