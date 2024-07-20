В Минтрансе назвали сроки начала строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может начаться уже в 2024 году. Об этом в субботу, 20 июля, рассказал журналистам министр транспорта России Роман Старовойт.

«Строительство должно начаться, по крайней мере подготовительные работы, уже в этом году», — сказал он.

По словам министра, 19 июля прошло первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве. На данный момент специалисты определяют форму управления проектом, уточняют трассировку и расположение пересадочных узлов, добавил Старовойт.

«Это напрямую будет влиять на пассажиропоток, удобство, безопасность», — подчеркнул глава Министерства транспорта.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч.

Ранее, 25 апреля, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что крупные банки, структуры, Москва и регионы заинтересованы в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали. Он добавил, что большая работа ведется по созданию специальных поездов.

14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что планы по строительству ВСМ Москва – Петербург и созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции будут реализованы на самом высоком уровне. Магистраль между Москвой и Северной столицей президент назвал флагманским этапом данной деятельности. Он напомнил, что ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ, где проживает примерно 20% населения страны — около 30 млн человек.

Идею строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом российский лидер поддержал в августе прошлого года на церемонии открытия столичного МЦД-3. Он обратил внимание, что время в пути по такой магистрали составит два часа и 15 минут вместо сегодняшних четырех часов.