В Бурятии трое мужчин утонули в карьере

Трое мужчин утонули в карьере в Бурятии. Об этом сообщает 20 июля в Telegram-канале МЧС республики.

Инцидент произошел в микрорайоне Тулунжа.

«Тела троих мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что купание в карьере запрещено, о чем предупреждает установленный на берегу знак.

Ранее, 5 июня, во время купания в реке под Великим Новгородом четыре человека погибли. Сообщалось, что пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет пошли плавать в районе пешеходного моста через реку Волхов в Великом Новгороде, один человек выплыл, четверым выбраться из воды не удалось.