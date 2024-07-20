В Самаре при столкновении пассажирского судна с лодкой пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского судна «Валдай» и легкомоторной лодки на реке Волге в Самаре. Об этом сообщает 20 июля источник «Известий».

Инцидент произошел в Красноглинском районе вблизи базы отдыха «Чайка». В результате происшествия пострадали все пять пассажиров моторной лодки. Их госпитализировали.

В момент столкновения на судне находились 48 человек, из них 45 пассажиров.

Ранее, 26 мая, в Санкт-Петербурге под Литейным мостом произошло столкновение двух туристических теплоходов — прогулочный «Соларис» совершил навал на судно «Чайка-СПГ». Информации о пострадавших не поступало.