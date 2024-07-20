В Тверской области ребенка насмерть придавило креслом в доме-интернате

Воспитанника детского дома-интерната в Вышнем Волочке Тверской области насмерть придавило трехсекционным креслом. Об этом 20 июля сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Отмечается, что мальчик опрокинул на себя находящееся на возвышенности кресло во время прогулки 20 июля на территории учреждения. Ребенок скончался от удара в грудную клетку.

«В ближайшее время следственными органами Следственного комитета по факту гибели ребенка будет возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи уже работают на месте происшествия, организовано проведение доследственной проверки.

В начале года в Выборгском районе Ленобласти в детском лагере упавший на семилетнего ребенка шкаф сломал ему череп. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, врачи диагностировали у него переломы височной и скуловой костей и эпидуральную гематому.