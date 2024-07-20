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В Тверской области ребенка насмерть придавило креслом в доме-интернате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Воспитанника детского дома-интерната в Вышнем Волочке Тверской области насмерть придавило трехсекционным креслом. Об этом 20 июля сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Отмечается, что мальчик опрокинул на себя находящееся на возвышенности кресло во время прогулки 20 июля на территории учреждения. Ребенок скончался от удара в грудную клетку.

«В ближайшее время следственными органами Следственного комитета по факту гибели ребенка будет возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи уже работают на месте происшествия, организовано проведение доследственной проверки.

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