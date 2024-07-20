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В Молдавии заявили о превращении страны в логистический хаб для военных самолетов

Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов
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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Молдавия превратилась в логистический хаб для военных самолетов, которые вряд ли перевозят исключительно гуманитарные грузы. Об этом 19 июля заявил экс-премьер-министр республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.

По его словам, страну втягивают в военный конфликт.

«Мы стали если не логистическим хабом, то территорией для разных транспортировок и т.д. Военные самолеты садятся и многое другое», — сказал он в эфире Rlive.

Кику отметил, что есть фотографии с приземлившимися в стране транспортными и военными самолетами и выразил обеспокоенность происходящим. Он призвал граждан дать руководству Молдавии сигнал, чтобы оно не вовлекало республику в поле для спора между Западом и Востоком, чтобы страна не превратилась во «вторую Украину».

«Призываю всех: не играйте с огнем! Мы не должны втягивать нашу страну в опасные игры. Мы не должны позволить этому случиться. Мы должны призывать к миру и способствовать прекращению конфликта», — подчеркнул бывший премьер-министр.

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В июне экс-президент Молдавии Игорь Додон допустил, что на Западе готовятся создать в республике новую горячую точку. Политик обратил внимание, что в стране проводятся совместные военные учения с американскими и румынскими военными. По его словам, уже был такой случай, когда в аэропорту Кишинева приземлялся неизвестный самолет Военно-воздушных сил США.

Кроме того, Додон подчеркнул, что действия нынешнего президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне, поскольку она ведет республику по стопам Украины. Он выразил надежду на то, что до президентских выборов ничего не произойдет, а после будет уже другой глава государства.

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