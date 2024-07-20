Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за нелегальный хадж

Двоих россиян заключили в тюрьму в Саудовской Аравии за организацию нелегального хаджа. Об этом 19 июля ТАСС сообщил руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев, комментируя итоги прошедшего заседания Совета по хаджу.

«Организаторы групп, которые нелегально поехали, — [из них] один человек в городе Медине задержан, он до сих пор сидит в тюрьме в Саудовской Аравии, мы еще не знаем его судьбу, другой [находится] в месте между Джиддой и Меккой, в отношении него суд уже завершен, ему дали срок — 1 год и 10 месяцев. Это оба россиянина, нелегальные организаторы хаджа, которые подделывали бейджи и так далее», — поделился он.

По данным Асуева в хадж пытались попасть около 3-4 тыс. россиян по туристической визе, вместе специальной хадж-визы.

Ранее, 21 июня, хадж-миссия РФ сообщала о гибели пяти нелегальных российских паломников во время хаджа в Саудовской Аравии. Уточняется, что точная причина гибели неизвестна, так как отправившиеся в хадж не подавали свои данные в хадж-миссию.