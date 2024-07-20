Убившего на Кубани бывшего участника СВО мужчину задержали в Ставрополе

Мужчину, который убил бывшего участника специальной военной операции (СВО) на Кубани, задержали в Ставрополе. Об этом 19 июля сообщили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Краснодарскому краю.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве в городе Армавире участника специальной военной операции (ст. 105 УК РФ), переданного по указанию руководителя регионального управления СК России Андрея Константиновича Маслова для производства дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления, сегодня следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ МВД России по краю задержан фигурант, который скрывался за пределами региона», — говорится в сообщении.

Также отмечалось, что было организовано широкомасштабное мероприятие по обыскам более 20 граждан из числа родственников и близкого окружения фигуранта, а также других участников конфликта.

«Следователями допрашиваются участники конфликта, родственники и знакомые фигуранта», — добавили в СК.

По информации Следственного комитета, 14 июля, ночью около одного из кафе, находящегося на улице Ленина в городе Армавире, в ходе конфликта местный житель нанес участнику СВО не менее одного удара ножом в область живота, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончался в результате причиненного ему ранения.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что в Ивановской области подросток зарезал мужчину во время ссоры. Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в селе Заречном Заволжского района. Между подростком и мужчиной возник словесный конфликт, во время которого несовершеннолетний несколько раз ударил того ножом в шею. От полученных травм пострадавший умер на месте.