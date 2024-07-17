В Ивановской области подросток зарезал мужчину во время ссоры

В Ивановской области 16-летний подросток зарезал мужчину во время ссоры. Об этом сообщает 17 июля Следственный комитет РФ.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в селе Заречном Заволжского района. Между подростком и мужчиной возник словесный конфликт, во время которого несовершеннолетний несколько раз ударил того ножом в шею. От полученных травм пострадавший умер на месте.

«Следственными органами СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее, 7 июня, 17-летний юноша случайно убил пристававшего к нему в Сосинском проезде незнакомого мужчину. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По информации источника, правоохранители отпустили подростка под подписку о невыезде.