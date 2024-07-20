Глава Россельхознадзора объяснил снижение импорта кормов для животных

Импорт Россией кормов для домашних животных снизился в первой половине 2024 года на 40%. Об этом 19 июля в интервью РБК рассказал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Отмечается, что с 2020 года Россельхознадзор постепенно вводит ограничения на импорт кормов для животных из-за обнаружения в продукции нарушений.

«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», — сказал он.

Также Данкверт подчеркнул, что снижается в первую очередь импорт тех продуктов, которые Россия начинает больше производить самостоятельно.

Кроме того, по словам главы Россельхознадзора, Россия начала активнее производить собственный картофель и тепличные овощи: так, поставки из Египта сократились в два раза с прошлого года, так как «появился свой картофель». Аналогично и с огурцами, отметил глава Россельхознадзора. Он указал, что Россия перешла от закупок огурцов из Ирана к поставкам собственных ранних огурцов в Польшу. Однако, наиболее крупной категорией импорта остаются фрукты, которые не выращиваются в России: в год на территорию страны ввозится 1,4 млн т бананов и 1,8 млн т цитрусовых.

Ранее, 11 марта, компания «Петэксперт» запустила новый российский завод по производству кормов для собак и кошек. До 2027 года компания намерена полностью завершить строительство производственного комплекса, где будут работать два завода по производству сухих кормов общей мощностью 80 тыс. т, и два — по производству влажных кормов, чья мощность составит 40 тыс. т.