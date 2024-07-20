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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство обороны России 20 июля рассказало о новых подвигах российских военных, рискующих своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве сообщили, что штурмовая группа под командованием капитана Александра Рвачева выполняла задачу по освобождению населенного пункта от украинских боевиков. На подступах к поселку его группа подверглась обстрелу артиллерии и атаке беспилотных летательных аппаратов с взрывными устройствами боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Грамотно используя условия местности, группа капитана Рвачева продолжила скрытное передвижение к окраинам населенного пункта. Подобравшись как можно ближе, штурмовики атаковали позиции противника. Заняв в ходе скоротечного боя заброшенное здание, российские военнослужащие под командованием Рвачева вновь вступили в бой с украинскими боевиками, которые начали контратаку.

В ходе боестолкновения Рвачев получил осколочное ранение головы, но из боя не вышел и продолжить руководить подчиненными. Контратака противника была отражена. На протяжении суток ВСУ не оставляли попыток выбить штурмовиков с занимаемых позиций. Находясь под шквальным огнем противника, группа Рвачева продолжала удерживать оборону до прибытия основных сил. Благодаря мужеству и героизму капитана Рвачева были созданы условия для дальнейшего освобождения подразделениями российских войск населенного пункта от украинских боевиков.

В Минобороны также выделили заслуги старшего сержанта Владислава Мягченкова, который в составе штурмового отряда выполнял боевую задачу по захвату позиций ВСУ на важном направлении наступления российских войск. Противник оказывал сопротивление и активное огневое воздействие. Действуя с группой из трех бойцов, Мягченков, оценив обстановку, принял решение совершить маневр и обойти позиции, на которых закрепились украинские боевики.

Благодаря грамотно проведенной разведке и скрытным действиям, группа вышла во фланг обороняющимся боевикам незамеченной. Пользуясь внезапностью, мотострелки с боем атаковали позиции ВСУ. Вступив в ближний бой, Мягченков из стрелкового вооружения уничтожил трех украинских боевиков, а затем координировал и прикрывал действия группы. Российские мотострелки сломили сопротивление противника, и, выбив ВСУ с занимаемых позиций, перегруппировались и заняли оборону.

Несмотря на постоянные обстрелы и сбросы взрывчатых устройств с ударных беспилотников, группа смогла удержать позиции до подхода основных сил. В бою был ранен товарищ Мягченкова. Под непрекращающимся минометным обстрелом со стороны ВСУ, а также при полученной контузии он сумел оказать пострадавшему первую помощь, а также самостоятельно эвакуировал раненого бойца в безопасное место.

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Накануне, 19 июля, в Минобороны России сообщили, что военнослужащие разведывательного подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» при помощи FPV-дрона уничтожили огневую точку ВСУ в Запорожской области на ореховском направлении. В результате огневого воздействия противник понес потери в количестве двух бойцов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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